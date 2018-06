Nick Knox (The Cramps) est décédé

Soixante ans peut malheureusement être un âge pour partir : Nick Knox, batteur des influents Cramps, en offre un nouvel exemple en cette fin de semaine.

–

La nouvelle s’est propagée via les réseaux sociaux et a été confirmée par certains de ses anciens collaborateurs et connaissances, parmi lesquels John D Morton (Electric Eels) et Miriam Linna, laquelle parle de sa dernière visite à Nick aux soins intensifs de la clinique de Cleveland dans un long post fort touchant, ainsi que de son histoire personnelle avec le batteur – à lire absolument.

Knox, qui a quitté le groupe au début des années 1990, avait servi The Cramps sur plusieurs albums : Songs the Lord Taught Us, Psychedelic Jungle, A Date with Elvis, ou encore Stay Sick!. Il a été le batteur le plus endrant de toute l’histoire du groupe.

Be Sociable, Share!