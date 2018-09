Nick John, manager de Mastodon, est mort

La tournée commune de Mastodon et Dinosaur Jr. devait débuter le 1er septembre à Edmonton (Canada). Fin août, Mastodon annonçait l’abandon du projet en raison de la « situation critique d’un membre de la famille. » Nick John, manager de longue date du groupe progressif américain (The Rick Sales Entertainment Group), vient de décéder des suites d’un cancer du pancréas.

(Photo : Nick John, à g.)

Brent Hinds, chanteur et guitariste de Mastodon, a annoncé la mort de John en inscrivant sur Instagram le message de rigueur, « R.I.P. Nick John ».

Quant au photographe rock Andrew Stuart, il écrit sur Facebook: « Toujours pas en train de calculer que cette journée est bien réelle. Reste en paix, Nick John. Je suis honoré d’avoir passé plus de quinze ans à travailler avec toi, à apprendre de toi et à devenir ton ami. (…) Je t’aime, mec.

(…) Tendresse particulière pour la femme de Nick, Colleen, le camp RSE, en particulier ma soeur et épouse Kristen, Mastodon, Gojira et tous les artistes dont la vie et la carrière ont été touchées par Nick. »

Quelque temps auparavant, Hinds disait voir en John « l’être le plus aimable et le plus beau » et a attribué au manager la « [responsabilité] du succès de Mastodon. »

Le batteur et chanteur Brann Dailor a également fait l’éloge de John, écrivant : « Je ne sais où Mastodon serait sans lui. Nick est quelqu’un absolument essentiel au succès que nous avons atteint en tant que groupe, sans parler de l’une des meilleures personnes que vous ayez jamais espéré rencontrer. Nous l’aimons tous profondément et prenons soin de lui. »

