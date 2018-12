New Order : ‘Movement’, expérience étendue

Le premier album de New Order, sorti en 1981, marqua forcément son monde.

C’était le début d’autre chose après le suicide de Ian Curtis, alors que ça aurait sans doute pu être, au moins partiellement, le nouvel album de Joy Division.

Prochainement, New Order rendra Movement disponible dans une version complète et permettant de vivre l’expérience préparatoire. Les précommandes sont lancées.

Le groupe sort en effet un coffret massif dédié au premier travail abouti sans Ian, édition présentée comme The Definitive Edition. Sa publication aura lieu en avril 2019, à la fois en formats CD et vinyle : un ensemble de quatre disques incluant un CD bonus présentant lui-même une série de démos et répétitions live (titre répétés : « Procession » et « Chosen Time »), plus un DVD récapitulant les premières apparitions TV de NO et des extraits live de leur concert au Hurrahs nightclub de NYC le 6 septembre 1980.

Les deux premiers disques du coffret sont les bandes de l’album originellement produites par Martin Hannett (producteur historique de Joy Division).

Une autre série de rééditons est prévue, corrélée au coffret Movement, parmi lesquelles les quatre premiers singles douze pouces « Ceremony (Version 1) », « Ceremony (Version 2) », « Everything’s gone Green » et « Temptation » : ces singles ressortiront tous le 8 mars dans leurs emballages originels.

> MOVEMENT boxset

– précommandes directes auprès de New Order

