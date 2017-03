New Order joue la carte « grand ensemble »

C’est lors du prochain Manchester International Festival que les locaux de l’étape New Order donneront une série de concerts spéciaux, secondés par un ensemble de douze musiciens eux-mêmes issus d’un ensemble synthétique du Royal College of Northern Music.

Le groupe profitera de cette expérience en collectif étendu pour revisiter et reconstruire un grand nombre de titres issus de tout leur fond de catalogue, qu’il s’agisse de hits purs ou de morceaux obscurs. Le vénérable passé comme la musique plus récente de NO subiront le même traitement.

L’intitulé générique de cette collaboration est New Order + Liam Gillick: So it goes…, et elle impliquera l’artiste visuel Liam Gillick et le compositeur et arrangeur Joe Duddell. Sur l’aspect visuel, Gillick transformera la scène en un environnement immersif dont l’habillage mutera, en réaction permanente avec le son produit par le collectif.

Les shows live se dérouleront aux fameux Granada Television Studios les 29 juin puis 1er, 13 et 15 juillet, chapeautés par Dave Haslam & Mark Beasley.

