New Model Army : nouvel album

Ils discourent peu mais l’affirment : « We have been here and have come back with an album… More news soon!!! »

L’endroit d’où reviennent Justin Sullivan (leader permanent) & co. est pris en photo ci-dessous (mais où es-ce donc ?), et ils semble donc bien que 2019 doive voir NMA offrir un successeur au fameux Winter sorti en 2016. Peu de détails pour l’heure et les annonces restent à préciser, après que le groupe a sorti le live The Night Of A Thousand Voices (formats CD/DVD) ; et qu’il a confirmé jouer cette année au Camden Rocks Festival le 1er juin 2019, aux côtés notamment de The Wonder Stuff, Ash, The Black Roses ou encore Frank Turner. Ils seront aussi sur scène au festival Putting The Fast In Belfast 3 qui se déroulera à Belfast au Custom House Square, le 24 août,et où apparaîtront aussi Therapy?.

