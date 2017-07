Nelsan Ellis (True Blood) est décédé

L’acteur Nelsan Ellis, plus connu pour son travail sur la série HBO True Blood, dans laquelle il incarnait le cuisinier gay – et médium ! – Lafayette, est mort à l’âgé de 39 ans. Il aurait été victime de complications d’une d’insuffisance cardiaque. Son manager évoque directement une « crise cardiaque » aux micros de la chaîne CNN

La société HBO a bien évidemment publié un communiqué hommage à Ellis.

–

Texte du communqiué HBO :

We were extremely saddened to hear of the passing of Nelsan Ellis. Nelsan was a long-time member of the HBO family whose groundbreaking portrayal of Lafayette will be remembered fondly within the overall legacy of True Blood. Nelsan will be dearly missed by his fans and all of us at HBO.

Revoyez l’un des derniers… « entretiens » d’Ellis ici même :

