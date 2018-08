Nearly Twins : album pour septembre

Dix titres, trente-trois minutes, un premier extrait et la promo assurée par David « Your » Shazam : pas mal pour le duo Nearly Twins (composé de Zan Hoffman et… David Chazam). Sur « An Death », leur musique est bizarroïde, oscillant entre la folk sudiste azimutée de Those Poor Bastards, un Nick Cave plus ivre que lors de son duo avec Shane MacGowan et un chanteur d’opérette vrillé du casque ; leur look borderline empêche également de statuer sur le sérieux de l’affaire. Mais comme tout est affaire de vibrations, hé bien, on twiste à l’écoute de ce morceau et on suivra de près la suite avec la sortie de l’album To say we’re Yours (it’s not so complicated). Ah oui ! ils aimeraient aussi un label. A très vite.

