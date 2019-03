Napalm Death : sortie du nouvel album pas avant… 2020

Alors que certains se disaient que ça ne tarderait pas forcément, le groupe vient de doucher les espoirs du court terme. Mais ce n’est pas si loin que ça, allez.

–

Mitch Harris (guitares, éloigné de Napalm Death depuis 2014 pour des raisons familiales) a participé à l’enregistrement, ce qui ne fera que redoubler les appétits… et les choses sont plus qu’avancées, mais le nouvel album de Napalm Death ne paraîtra pas avant l’année prochaine.

Le successeur d’Apex Predator – Easy Meat (2015) est quasiment terminé, de ce que l’on peut comprendre des récentes déclarations de Shane Embury (basse). Le problème principal obstacle à une sortie courant 2019 est l’emploi du temps du groupe pour ces temps à venir : « La musique est enregistrée depuis juin de l’année dernière », dit Shane, « et a été réalisée en deux sessions. Mitch est venu et a enregistré des guitares sur le nouvel album, mais toutes les compositions ont été écrites par moi-même, ce qui a constitué un vrai défi. Barney [Greenway], lui, a presque enregistré toutes ses parties de chant. »

Autrement dit, encore un petit coup Barney, et c’est dans la poche. Et Shane de poursuivre : « Nous avons donné tant de shows en soutien à Apex et, bien sûr, à la compilation Coded Smears And More Uncommon Slurs, et d’autres shows se profilent déjà à l’hjorizon du mois de septembre… Nous avons donc a décidé de prendre notre temps avec cet album. Nous lui avons trouvé un titre fort et surprenant, mais je ne pense pas que cet album sortira avant le début de 2020. »

