N.I.N. : nouvelle sortie sous une semaine ?

La communication volontiers cryptique du leader de Nine inch Nails le laisse en tout cas supputer. Tweetant le message « NEXT WEEK » sur son espace personnel, Trent Reznor laisse entendre qu’un évènement nouveau et conséquent devrait se produire après la publication du EP Not The Actual Events en décembre dernier.

Le mois dernier, le groupe laissait effectivement entendre qu’il publierait un nouveau format semi-long avant que démarre sa tournée d’été, le 23 juillet. Ca approche.

Le dernier format long, Hesitation Marks, date pour sa part de 2013.

