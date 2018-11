MZ.412 : nouvel album en février 2019

Les monstres suédois du dark ambient/black industrial reviennent avec leur premier album depuis douze ans, intitulé Svartmyrkr.

Et ça arrive en début d’année prochaine.

–

Le label Cold Spring annonce un son « canoninque » : les adeptes des inimitables ambiances de Nordvargr & co. peuvent donc commencer à ronger leurs freins.

L’album, pour la petite histoire, est dédié à Helheim et la déesse Hel. Attendez-vous à un bon lot d’incantations et de beaux arrangements dark ambient. Pas en reste, Cold Spring assure que cette musique « dépassera toutes les espérances. » Après douze ans, ce serait bien le moins.

L’album a été composé et produit par Nordvargr, Ulvtharm, et Drakh sur la période 2015-2018 (bande de petits cachotiers va). Des atmosphères et vibrations suppémentaires sont signées Siegfried Meinertz, l’artwork est d’Axel Torvenius.

Sortie programmée en CD digipak / vinyle noir + vinyle rouge limité à 412 copies.

Tracklisting :

01. Änthra Helstraffet / 02. Öppna Hegrind / 03. Codex Mendacium / 04. Ulvens Broder / 05. Helblar / 06. Ulvens Bleka Syster / 07. Burn your Temples, true Change / 08. She who offers Sorrow / 09. We are eternal / 10. Lokastafr ablaze with the Thorns of Death

