My Dying Bride signe chez Nuclear Blast

Après de nombreuses années passées chez Peaceville, les maîtres doom viennent de changer de crèmerie en signant un contrat avec Nuclear Blast pour la sortie de leur treizième album studio.

Dixit le frontman Aaron Stainthorpe : « C’est avec grand plaisir que My Dying Bride annonce qu’il va rejoindre (…) Nuclear Blast Records début 2017, et qu’il a déjà commencé à travailler sur de nouveaux titres pour pour les prochains album et singles.

Il n’est un secret pour personne que Nuclear Blast a continué à se développer considérablement au fil du temps, signant des groupes importants et issus de tous les coins du monde, et leur donnant la chance qu’ils méritent de faire quelque chose d’eux-mêmes dans une scène metal toujours en expansion. Voici donc venu le tour de My Dying Bride. Nous espérons que ce mariage entre un label très solide et un groupe établi désormais porteront fruit d’un puissant impact dans les passionnantes années à venir. »

La suite des opérations concerne d’abord la scène, avec une performance spéciale. My Dying Bride joue assez peu live en réalité, et ses apparitions n’en sont que plus attendues : la prochaine aura lieu le 22 avril, date à l’occasion de laquelle le groupe rejourea son légendaire album Turn loose the Swans, dans son intégralité. L’évènement aura lieu au réputé festival Roadburn. La performance impliquera Shaun « Winter » Taylor-Steels à la batterie et sera l’occasion d’un éclairage de fond spécial.

