My Bloody Valentine : deux albums en 2019 ?

Le terme de « productivité » connaît une place atypique dans le parcours de My Bloody Valentine, et le groupe toujours mené par Kevin Shields en annonce une bien bonne pour 2019.

Photo © My Bloody Valentine 2013

Alors qu’on s’était habitué à la rareté mais aussi l’imprévisibilité de MBV sur le plan créatif, c’est cette fois l’incrédulité qui saisit à la lecture des dernières annonces révélées du leader du projet noise culte. L’imprévisibilité de My Bloody Valentine n’y est sans doute pas pour rien. Shields affirme en effet que ses bruitistes de collègues et lui-même s’apprétent à publier pas moins de deux formats longs courant 2019, alors qu’il n’était initialement question que de mini-albums/EP.

Un film-interview japonais a été découvert dans lequel le musicien, à l’occasion de l’apparition du groupe au festival Super Sonic en août dernier, discute des projets de MBV.

Il y parle du projet primaire de deux EPs, soi-disant précurseurs d’un nouvel album. Mais le propos dévie vers la sortie de formats plus longs, le groupe semblant avoir renoncé aux formats EPs prévus pour privilégier des durées d’exposé étendues au-delà des trente minutes. Pour rappel, les premières informations évoquant une nouvelle phase d’enregistrement pour Shields & co. datent de 2017.

Shields fait aussi part du fait que le groupe aimerait avoir terminé le travail pour le mois de novembre 2018, concernant le premier des deux enregistrements. Ce volume devrait contenir sept à huit morceaux, ce qui n’indique pas forcément une durée totale fort différente de celle du format EP classique (cf. la démarche entreprise récemment par Trent Reznor avec N.I.N.).

Un autre enregistrement devrait être réalisé par le groupe courant 2019, ce qui amène le leader à promettre une importante masse de nouveau matériau sonore pour les temps prochains. Mais les promesses n’engagent parfois que ceux qui y croient trop et il vaut mieux prendre avec précaution l’ensemble de ces déclarations. L’histoire nous le fait dire : le groupe a mis plus de vingt ans à donner un successeur au séminal Loveless, et le troisième album m b v, sorti en 2013, nous avait tout de même laissés un peu sur notre faim.

Néanmoins et au crédit de Shields, de nouveaux titres apparaissent dans certaines des récentes setlists, et notamment celle du dernier Meltdown Fest. MBV, c’est sûr, travaille sur des choses.

