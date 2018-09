Mötley Crüe travaille sur de nouveaux titres

L’histoire du rock est pleine de comebacks. Et c’est par la voix de Vince Neil, chanteur de Mötley Crüe, que l’information de son « retour » a été rendue publique : le combo revient en studio pour y enregistrer un total de quatre nouveaux morceaux.

Neil l’affirme sur Twitter (… en ces termes : « Exciting news! I’ll be going back in recording studio in a few weeks with the boys to record 4 brand new Motley Crue tracks! Rock On!! »).

Ces mots surgissent deux semaines après l’affichage de la photo du bassiste Nikki Sixx et du batteur Tommy Lee sur la page Facebook du groupe, accompagnée de la légende « 28 août 2018 ». Sur la photo apparaît aussi le producteur et collaborateur de longue date de Mötley Crüe, Bob Rock (The Cult, Metallica).

Et les discussions vont bon train, notamment sur les réseaux sociaux. Les fans du groupe ont pu spéculer sur le fait que le trio travaillait sur de la musique pour l’adaptation cinématographique de la biographie du groupe, The Dirt – Confessions Of The World’s Most Notorious Rock Band. Le film, réalisé par Jeff Tremaine, réalisateur de Jackass Presents: Bad Grandpa, est produit par Julie Yorn et Rick Yorn (LBI Entertainment), ainsi qu’Erik Olsen et Amanda Adelson, qui ont couché le scénario. Netflix distribuera le projet, relevant auparavant de Focus et porté avant encore par Paramount.

Fin 2016, Sixx, apparemment sans regret, avait évacué toute possibilité de voir le Crüe se reformer pour des sessions studio, affirmant à TeamRock qu’il n’y avait « aucune chance » que le groupe fasse un autre disque. S’il n’est pas question pour l’heure d’autre chose que de ces quatre morceaux, le retour en studio est acté. À ce jour, le dernier vrai album de Mötley Crüe reste Saints Of Los Angeles (2008). S’en est suivie une compilation Greatest Hits en 2009, et un film live intitulé The End, en 2016, après la tenue de l’imposant Final Tour.

