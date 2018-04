Morthem Vlade Art : un nouvel album en 2018

Gregg Anthe, actuellement investi dans le line-up live de Trisomie 21, confirme l’étendue de ses projets pour les mois à venir.

Alors que la tournée de T21 ne cesse de voir les dates s’accumuler, Anthe précise que 2018 devrait le voir sortir deux nouveaux albums studio : celui de son projet HNN (avec au chant Agnès Gayraud, conseillée à Gregg par Marc Collin de Nouvelle Vague) mais aussi un tout nouvel opus de ce Morthem Vlade Art très très culte et qu’il mène en binôme avec Emmanuell D. Inespéré : le groupe n’avait rien sorti de réellement neuf depuis presque une quinzaine d’années.

Dans ses propres termes, livrés à Buzz On Web, cette nouvelle collection de choses devrait comporter « plus de guitare, de batteries et les voix [seront] plus présentes » que sur les derniers enregistrements en date. Le nouveau MVA est susceptible de sortir en septembre, voire avant – et son titre sera In the blue Plains of Paradise.

La couverture est signée Minna Sjöholm.

In Broken English, lui, reste en standby.

On ne peut pas être partout.

> MORTHEM VLADE ART ONLINE

– Facebook

– Bandcamp

