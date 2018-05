Morgoth : suspension des activités

Pour des raisons décrites comme « organisationnelles » mais aussi « individuelles », les vétérans metal allemands déclarent devoir s’abstenir de toute activité live à l’avenir. Le groupe entre donc en sommeil, puisqu’aucun projet studio n’est non plus planifié.

L’ultime show live du groupe aura aura lieu le 8 juin au Chronical Moshers Open Air allemand.

La décision a été prise après mûre réflexion.

Dans les mots du guitariste Sebastian Swart, il est « difficile [à Morgoth] de s’organiser avec souplesse », la raison principale tenant à l’éloignement géographique des membres (tous vivent en Allemagne dans des lieux différents) – mais aussi au fait que Sebastien souffre de « multiples problèmes d’audition », ce à quoi il faut ajouter, le concernant et pour le futur proche, un projet de déménagement pour l’étranger, lié au travail.

Le ton de la décision est prudent : elle ne signifie pas que Morgoth se sépare définitivement, mais simplement que ses activités sont suspendues. Dixit le guitariste Harry Busse : « Cette décision n’a pas été facile mais pour l’heure, s’avère nécessaire. L’idée initiale en 2011 était de ne donner qu’une poignée de shows pour célébrer le vingtième anniversaire de Cursed. Le fait que nous ayons continué sept ans de plus et qu’un nouvel opus studio ait suivi, Ungod, n’était pas quelque chose de prévu originellement. Nous avons vraiment apprécié cette période et nous voulons remercier tous nos fans, Century Media Records et Clandestine Music, pour leur soutien durant toutes ces années. »

