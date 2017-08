Moonspell : 1755, en novembre

Les pionniers portugais du dark metal sont finalement de retour avec un nouvel opus intitulé 1755. Il sortira le 3 novembre 2017 sur Napalm Records, et bousculera certaines des habitudes prises au fil du temps par leurs sorties studio.

L’album prend source dans la catastrophe ayant ravagé Lisbonne cette année-là, et est chanté en portugais.

Produit par Tue Madsen (Meshuggah, The Haunted, Dark Tranquility…), il bénéficie également des apports de Paulo Bragança au chant. Le fado est dans la place.

Dixit Fernando Ribeiro (chant principal) : « L’année 1755 marque la naissance d’un nouveau Portugal. C’est beaucoup plus que la plus grande catastrophe naturelle jamais connue sur le sol européen, le grand tremblement de terre de Lisbonne, et les ondes de choc ne peuvent se réduire à un nombre dramatique de morts. De la tragédie absolue, une nouvelle ville est née, donnant lieu à une époque nouvelle où les Portugais s’appuyaient plus sur eux-mêmes que sur la couronne ou la croix. Ils nous apportèrent, dans une grande partie de la ville, dans le pays laïc, le libre arbitre dont nous jouissons aujourd’hui. Ce n’est donc pas seulement un autre album de la part de Moonspell. C’est un document d’histoire, musical et lyrique, un hommage que nous payons à notre passé, aux étonnantes capacités et à la résilience des Portugais à l’époque (…). »

1755 – tracklisting

1. Em Nome Do Medo

2. 1755

3. In Tremor Dei (feat. Paulo Bragança)

4. Desastre

5. Abanão

6. Evento

7. 1 De Novembro

8. Ruínas

9. Todos Os Santos

10. Lanterna Dos Afogados

Be Sociable, Share!