Monolithe : nouvel album le 26 janvier 2018

L’imposant projet dark doom francilien change de crèmerie.

Après un temps passé chez le vénérable Debemur Morti, le groupe entame une collaboration avec la non moins respectable maison des Acteurs de l’Ombre. Chez celle-ci sortira le septième volume des aventures du collectif.

Selon le label, « Nebula Septem se profile comme un vaisseau futuriste aux proportions colossales qui annihilent les lignes de fuite. Une nef spatiale battue par des vent stellaires gonflés de riffs hiératiques, burinée aux vortex de ses amples mélodies, qui répand ses nappes de claviers dans le néant entre les astres. On y embarque pour une odyssée cosmique cadencée avec solennité par la batterie et guidée par un chant d’une majesté oppressante.

Malgré le défi visuel qu’il constituait, le Norvégien Robert Høyem a su illustrer ce périple intersidéral en mettant lui aussi à l’épreuve les notions de mouvement et de géométrie. »

La preuve en image :

