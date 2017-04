Moinho – deuxième album

Elastikanimal sort le 12.05 chez 1631 Recordings / Decca Classics et se veut le digne successeur de l’onirique et très recommandable Baltika. Dans cet album, Moinho a voulu y développer des pièces plus longues et plus répétitives. Le piano a été pensé comme une « colonne vertébrale », extensible et modulable. Les morceaux s’étoffent et les solos au piano s’enrichissent notamment d’un quatuor à cordes avec contrebasse, d’un vibraphone, et d’un marimba. Méditatif et forcément réconfortant en ces périodes particulièrement troublées…