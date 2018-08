Mlada Fronta : précommandes lancées pour ‘Trespassing’

Le nouvel album de Mlada Fronta, dont la vitalité scénique s’est faite remarquer sur son récent show horrifique live, devrait trouver traduction studio sur le nouvel opus intitulé Trespassing.

C’est une nouvelle fois le sérieux M-Tronic qui publie la chose, et qui lance les précommandes en ligne. Dans les propres mots du label, il s’agit « probablement de la meilleure electro-synthwave-darksynth jamais sortie, une production massive pour dix titres 100% catchy ».

Le passé récent de MF ayant fait preuve de tout sauf d’amateurisme, seul Dieu sait ce qui nous attend cette fois ! Réponse le 5 octobre 2018. Et si t’as pas peur, c’est que t’as pas bien compris ce qui va se produire dans ta vie.

Les précommandes sont lancées pour des lots spéciaux comprenant :

– CD Super JewelBox

– Tee-shirt + Digital download code

– Pack CD + Tee-shirt + Digital download code

Vous pouvez découvrir aussi le nouveau morceau « Arcade Rider » en free streaming ici :

No Trespassing by Mlada Fronta

Trespassing – Tracklisting :

01. Deathdreams

02. The Warriors

03. No Trespassing

04. Magnus The Avenger

05. From Hell

06. Faceless Man

07. Arcade Rider

08. The Night Hunter

09. Dead Or Alive

10. Imminent Danger

