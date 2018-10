Ministry travaille au successeur d’ ‘AmeriKKKant’

Al Jourgensen, dans des déclarations faites à Billboard, affirme que Ministry a démarré le chantier sur le successeur de son dernier album studio, sorti en mars. « Je dois faire autant d’albums que possible tant que Trump est président », a expliqué Al. « Ensuite, que ferai-je ? Écrire ces albums de merde que j’écris lorsque les démocrates reviennent au pouvoir ? »

On ne te le souhaite pas, Al !

–

Le prochain album part d’une étude de l’Amérique, et d’une esquisse de projet : « La société est en train de changer mais je vois de l’espoir, de manière très prudente, comme je le voyais à la fin des années 1960, alors que je commençais à prendre vraiment conscience de la politique et du fonctionnement de la société… J’espère seulement que nous ne commettrons pas les mêmes erreurs qui ont transformé un mouvement social en une énième mode. Regardez les années 1960 : nous avons alors progressé en matière de droits civils et des droits des deux sexes, mais tout ce que nous en montrons en général se résume au LSD et à Woodstock. J’espère que nous irons un peu plus loin cette fois-ci. Et je vois le nouvel album aborder de tels sujets. »

Jourgensen espère que le prochain album contiendra un message positif et annonce que le travail en cours est plus raffiné en électronique que certains travaux passés : « Ce sur quoi je travaille en ce moment est beaucoup plus Portishead que Motörhead (rire). [Nous rentrons] beaucoup plus dans l’électronique et grattons, au lieu [d’aborder les choses à la façon coutumière des] trois accords, d’un nuage de poussière et de hurlements aussi puissants que possible (…). C’est certainement utile pour moi pendant un certain temps, et je crois que nous entrons dans quelque chose de grisant. »

