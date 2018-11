Ministry repart en studio en janvier 2019

Al Jourgensen n’est jamais fatigué. Ceux qui avaient craint l’arrêt de Ministry avec le décès de son proche ami Mike Scaccia peuvent se rassurer sur l’état de l’envie : Jourgensen et ses musiciens actuels (plus peut-être un autre… mais lequel ?) remettent la gomme.

–

Le successeur du récent AmeriKKKant sera enregistré une fois la tournée en cours terminée. Jourgensen déclare à Consequence Of Sound avoir un « studio actuellement en travaux dans sa maison » et dont l’utilité s’exprimera lors de la confection du prochain disque.

Le leader annonce un processus de travail assez proche de celui de The Land Of Rape And Honey. Il semble aussi que les chances augmentent de voir son ancien projet Lard (avec Jello Biaffra), enregistrer au moins deux titres l’année prochaine.

Mais le meilleur reste peut-être à venir, que les vieux fans croisent les doigts. Un nom resurgit du passé, : Jourgensen assure avoir retrouvé la voie du dialogue avec son ancien partenaire Paul Barker, dont la présence a marqué la première partie de carrière de Ministry. Il semble possible que Barker intègre le processus de travail sur le prochain album. L’hypiothèse n’est pas exclue par Jourgensen, de ses propres dires.

Qui vivra verra.

