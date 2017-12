Ministry : Amerikkkant, en mars 2018

Al Jourgensen aura finalement remis Ministry à l’ouvrage après la disparition du guitariste et ami Mike Scaccia, en 2012.

Un nouvel opus studio arrive le 9 mars prochain, intitulé AmeriKKKant. John Bechdel (claviers) et le guitariste Sin Quirin, autre pilier de Ministry, ont entre autres personnalités accompagné Jourgensen dans le processus.

–

L’album sortira chez Nuclear Blast et est orné d’une pochette dont nous vous laissons juges. Le disque met en avant des guests tels que DJ Swamp (Beck), Burton C. Bell (Fear Factory), Arabian Prince (NWA) et Lord Of The Cello.

Amerikkant a été produit par le leader éternel Al Jourgensen, enregistré dans les studios Varibou (Burbank, Californie) entre Janvier et mai 2017, et sera illustré par Sam Shearon. Les neuf morceaux se nourrissent du ressenti du leader face à ce qui se passe en Amérique aujourd’hui – dont certains constats personnels portant sur le déclin du sens moral des dirigeants et la personnalité de l’homme à mèche de la Maison Blanche.

Quirin décrit un Jourgensen ouvert aux idées des tiers pour Amerikkkant. Les musiciens l’ont dirigé vers plus de lenteur, et Sin décrit un disque surprenant par bien des aspects, ainsi qu’un processus organique, un travail de groupe.

Photo: Phil Parmet

AmeriKKKant – tracklisting :

01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We’re Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa

Be Sociable, Share!