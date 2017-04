Mika Vainio (Pan Sonic) est mort

Gros, très gros coup de blues au moment où nous couchons ces lignes. Obsküre apprend le décès du fondateur de Pan Sonic et Corporate 09, Mika Vainio. Il s’est produit en France cette semaine et a été rendu public par sa famille aujourd’hui.

Ce maître finlandais de l’expérimentation et du son digital quitte le monde à l’âge de 53 ans et laisse derrière lui une discographie pléthorique, parfois hermétique mais toujours exigeante.

Adios, amigo.

Photo : Josephine Michel







