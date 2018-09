Meshuggah : rééditions vinyles

Les pionniers suédois du metal polyrythmique, dont aucun album n’est attendu avant 2020 – au bas mot – annoncent officielement une nouvelle campagne de rééditions en formats vinyles.

Cette campagne concernera plusieurs références anciennes de leur fond de catalogue.

Il s’agit en l’occurrence de pièces qui ne seront pas repressées telles quelles, et dont l’artwork leur restera exclusif. Avis aux collectionneurs : pochettes réinventées, vinyles colorés et audio masterisé pour le vinyle, entre autres avantages.

Les cinq premières références seront publiées dans ces formats spéciaux via Nuclear Blast le 30 novembre – et ce n’est que le début.

Meshuggah EP (1989)

Vinyle clair avec éclaboussures noires (limité à 500 copies)

Contradictions Collapse (1991)

Couleur Os / tourbillon gris (limité à 500)

None EP (1994)

Vinyle ronze avec éclaboussures noires (limité à 500)

Destroy Erase Improve (1995)

Vinyle tourbillon or/marron (limité à 500)

Chaosphere (1998)

Vinyle vert marais avec éclaboussures vert menthe (limité à 500)

Le dernier album, The Violent Sleep Of Reason, produit par le groupe en compagnie de Tue Madsen, est sorti en 2016 et a décleché une nomination de Meshuggah pour le Grammy Best Metal Performance pour le morceau « Clockworks ».

