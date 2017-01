Mephisto Walz : de retour en 2017 ?

Tout peut arriver.

Alors que peu d’informations filtraient depuis 2014 sur de nouveaux projets studio pour le groupe ethereal/deathrock américain, c’est en tout cas ce que l’on peut déduire du message sibyllin que vient de poster sur sa page FB personnelle le leader Barry Galvin (ex-Christian Death) :

« I am getting sooo close for the next release, I swear ».

Une manière comme une autre de souhaiter la bonne année.







