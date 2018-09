Mephisto Walz : compilation de raretés fin septembre

Une ‘nouvelle’ collection – du moins en format physique, et chez Dark Vinyl – à faire pâlir d’envie les adeptes de gothic U.S., old school et culte : le projet mené par Barry Galvin (Bari-Bari), ex-musicien de Christian Death (il était intervenu notamment sur l’important album de la transition, Atrocities, mais était aussi apparu dans le groupe en tant que bassiste à l’époque de la gouvernance vocale de Rozz Williams) s’apprête à sortir en format CD une compilation de raretés datant de la fin des années 1980. Le titre est plus que sobre : Rarities 1989, pour ce format long à paraître le 21 septembre.

– Photo Barry Galvin : époque Crocosmia Tour (source : Mephisto Walz official FB)

En 1988, Bari-Bari a commencé à travailler avec Steven Gray dans un studio à Hollywood. David Hermon (basse), Mondo (vox) et Nariki Shimooka (guitare) ont alors complété le line-up de son projet personnel, Mephisto Waltz, aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers du deathrock.

Rarities 1989 regroupe les morceaux de leur premier EP, une partie du matériau composé pour Christian Death par Bari-Bari ainsi que des chansons et versions inédites, enregistrées en studio entre 1988 et 1989 et remasterisées par Bari-Bari en 2018. Le contenu de base de cette compilation avait été mis à disposition en digital par Bari-Bari, et se retrouve complété de plusieurs titres bonus pour cette version CD.

Faire plaisir avec du vieux : rien de plus simple lorsque les étagères sont pleines.

Avis à ceux qui veulent conserver mémoire.

Rarities 1989 – Tracklisting :

Tales Of Innocence (1989) 6:02

Between Youth (1989) 3:46

Facade (1989) 4:29

Lacrima Christi (1989) 4:16

Spoken Word (1989) 2:30

Dear Familiar Phantoms (1989) 3:45

In The Room That Love Exists (1989) 4:23

Romeo’s Distress (1989) 3:16

Protecteur (1988) 4:32

Dear Familiar Phantoms (1988) 3:48

Lacrima Christi No Vox (1989) 4:22

