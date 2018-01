Memoriam : nouvel album en mars

La mort du batteur Martin « Kiddie » Kearns aura entraîné la mort du très culte Bolt Thrower, et ses membres survivants font preuve aujourd’hui d’une productivité impressionnante. Memoriam, à savoir le projet grind death de Birmingham incluant un certain Karl Willets (ex-Bolt Thrower) au chant, Frank Healy (Benediction) à la basse, Scott Fairfax (Cerebral Fix) à la guitare et Andy Whale (autre ex-Bolt Thrower) à la batterie, sort (déjà !) son deuxième album, The Silent Vigil.

La date de publication est fixée au le 23 mars sur Nuclear Blast. Doté à nouveau d’un artwork impressionnant, ce second album a impliqué les services de l’illustrateur Dan Seagrave.

The Silent Vigil – tracklisting :

01. Soulless Parasite

02. Nothing Remains

03. From the Flames

04. The Silent Vigil

05. Bleed the Same

06. As Bridges Burn

07. The new dark Ages

08. No known Grave

09. Weaponised Fear

Be Sociable, Share!