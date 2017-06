Maurice Level : La Peur, chez La Clef d’Argent

C’est dans sa collection Terreurs Anciennes que La Clef D’Argent, fameux éditeur de l’imaginaire, publie [NB : en coédition avec Les Aventuriers de l’Art Perdu] La Peur : un recueil de contes cruels, fantastiques et terrifiants signés du journaliste et dramaturge Maurice Level, qui a sévi à cheval sur les XIXe et XXe siècles.

N’ayez crainte, c’est de la belle ouvrage : un volume de 120 pages élégamment présenté – comme toujours chez cet éditeur – et dont vous pourrez trouver un descriptif détaillé ici.

La Peur regroupe pas moins d’une dizaine d’historiettes. Parmi elles : L’Aveugle, Le Fou, ou encore Babel, collection augmentée d’une bibliographie établie par Jean-Luc Buard et d’une rétrospective analytique intitulée Maurice Level vu par ses contemporains.

Crédits (source éditeur) :

Couverture: illustration (fragment) d’Antony Troncet (1879-1939) pour le conte On ?… de Maurice Level, Je Sais Tout nº47, 15 décembre 1908.

Introduction, choix des textes et notes par Philippe Gontier.

Bibliographie de Jean-Luc Buard.

Illustrations intérieures de Léo Gontier.

