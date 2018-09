Massive Attack : réédition spéciale de ‘Mezzanine’

Les pièces de maîtres ne meurent jamais.

Massive Attack a annoncé la réédition de son immense classique de 1998 Mezzanine.

Une édition spéciale, remasterisée (on n’ose imaginer le résultat tant le pressage originel excellait) sortira donc en décembre sous la forme d’un coffret de trois vinyles colorés et d’un autre coffret double-CD. Les deux éditions sont accompagnées de remixes des sessions originelles signés Mad Professor. Ces remixes étaient originellement destinés à un volume spécial consacré par Mad Professor à Mezzanine, mais qui n’avait jamais vu le jour.

Les huit remixes en question comprennent des mixes dub de deux morceaux non apparus sur Mezzanine mais datant de la même période de création : « Metal Banshee », une version dub de « Superpredators » (réinvention du classique de Siouxsie and the Banshee’s « Metal Postcard »), et “Wire”, morceau enregistré pour la B.O. de Welcome To Sarajevo.

L’ensemble est livré avec un livre d’images exclusives signé Robert Del Naja et Nick Knight et est livré dans une « boîtier sensible à la chaleur », ce qui signifie qu’un changement de couleur se produira lorsqu’elle est manipulée ou exposée à la chaleur. Voir l’effet d’empreinte et plus ci-dessous.

Mezzanine 2018 remastered edition – Tracklisting (LP edition)

A1 Angel (2018 Remaster)

A2 Risingson (2018 Remaster)

A3 Teardrop (2018 Remaster)

B1 Inertia Creeps (2018 Remaster)

B2 Exchange (2018 Remaster)

B3 Dissolved Girl (2018 Remaster)

C1 Man Next Door (2018 Remaster)

C2 Black Milk (2018 Remaster)

C3 Mezzanine (2018 Remaster)

D1 Group Four (2018 Remaster)

D2 (Exchange) (2018 Remaster)

E1 Metal Banshee (Mad Professor Mix One)

E2 Angel (Angel Dust)

E3 Teardrop (Mazaruni Dub One)

E4 Inertia Creeps (Floating On Dubwise)

F1 Risingson (Setting Sun Dub Two)

F2 Exchange (Mountain Steppers Dub)

F3 Wire (Leaping Dub)

F4 Group Four (Security Forces Dub)

