Marty Balin (Jefferson Airplane) est décédé

Certains jours, les légendes meurent.

Triste nouvelle que celle du décès de Marty Balin, cofondateur du Jefferson Airplane. 76 ans.

L’annonce est récente et sa mort est survenue le 27 septembre, soit jeudi dernier. Au civil Martyn Jerel Buchwald, Marty avait monté le groupe en 1965 et avait joué un rôle important dans la confection des enregistrements Surrealistic Pillow et Volunteers. Après son départ du projet psychédélique au début des années 1970, il avait monté le combo « alternatif » Jefferson Starship, en compagnie du regretté Paul Kantner.

La cause de la mort de Balin n’a à cette heure pas été précisée. En 2016, Marty avait subi une intervention à cœur ouvert à New York, opération à la suite de laquelle un contentieux était né entre lui et l’établissement hospitalier, sur fond d’erreur médicale et de séquelles post-opératoires.

