Mark Hollis (Talk Talk) est mort

Pour l’heure, peu de détails filtrent sur le contexte et les causes, mais une chose est sûre : l’ancien chanteur de Talk Talk est décédé.

Tragique nouvelle, telle qu’elle sera certainement ressentie par la plupart d’entre vous tous. Mark Hollis est mort à l’âge de 64 ans.

Il était la voix reconnaissable entre mille, celle qui participa à la distinction de Talk Talk, voix qui sut aussi trouver un chemin solo, dans une veine au moins aussi arty, si ce n’est davantage encore. Son album solo, le seul, était paru en 1998, après quoi Hollis se retira de la scène.

La nouvelle du décès de Mark a été confirmée par un membre de la famille, l’auteur Anthony Costello. The The a relayé ensuite sur Twitter. Paul Webb, le bassiste de Talk Talk, a déclaré quant à lui être « très choqué et attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Mark (…). Musicalement, c’était un génie et ce fut un honneur et un privilège que d’avoir été dans un groupe à ses côtés. Je n’ai pas vu Mark depuis de nombreuses années mais, comme beaucoup de musiciens de notre génération, j’ai été profondément influencé par ses idées musicales novatrices. »

