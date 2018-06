Manes : nouvel album studio fin août

Be All End All, dernier vrai opus studio de Manes, était sorti sur Debemur Morti en 2014. Aujourd’hui, la formation avant-gardiste persiste et signe dans une veine à la fois organique et technologique avec le prochain opus studio Slow Motion Death Sequence, présenté par Manes eux-mêmes comme la « manifestation la plus achevée de la vision inimitable qu’ils ont d’abord dévoilée en 2003 sur [l’album] Vilosophe. »

Patience, ce n’est plus très loin.

Le groupe présentera à la rentrée (le 24 août, pour être précis) cet ensemble de titres éclectique et aux résonances électroniques et ambivalentes, souvent hypnotiques (« Chemical Heritage », plus qu’envoûtant). Ces choses ont été enregistrées aux studios Spiren, Cernobyl Audio, Timebandit et Vindmill, puis mixées par Anna Murphy (Lethe, ex-Eluveitie) au SoundFarm. Une belle bande d’artisans.

Slow Motion Death Sequence contient selon le label les chansons « les plus fortes et les plus persuasives de leur carrière depuis vingt-cinq ans ». Et il y a sûrement là-dedans un fond de vrai.

L’album a été réalisé avec la participation au chant d’Anna Carolina Ojeda (Mourning Sun) et, bien sûr, Anna.

Couverture : Ashkan Honarvar.

Slow Motion Death Sequence – Tracklisting :

01. Endetidstegn

02. Scion

03. Chemical Heritage

04. Therapism

05. Last Resort

06. Poison Enough For Everyone

07. Building The Ship Of Theseus

08. Night Vision

09. Ater

