Malcolm Young : funérailles le 28 novembre

Triste moment que celi-ci. Annoncé le weekend dernier, le décès à 64 ans du guitariste historique et cofondateur en 1973 d’AC/DC Malcolm Young (atteint de démence et dont la santé s’était fragilisée ces dernières années, ce qui causa son départ d’AC/DC en 2014) a déclenché une vague d’hommages de par le monde.

Les informations relatives à ses funérailles ont été dévoilées : elles auront lieu le mardi 28 novembre à la cathédrale St Mary à Sydney, en Australie, à 11 heures – soit le même jour que la célébration annuelle de la musique australienne, à savoir les ARIA Awards. L’absence d’Angus avait été compensée en studio puis en concert durant l’ère Rock Or Burst, par son neveu, Stevie.

Le décès de Malcolm survient après celui de George Young, coproducteur d’un grand nombre d’albums classiques d’AC / DC, à l’âge de 70 ans.





Be Sociable, Share!