Lorna Doom (Germs) est morte

La nouvelle est forcément triste… et a surpris son monde : Lorna Doom, bassiste historique du groupe punk de LA est décédée mercredi après-midi. L’ancien batteur de germs, Don Bolles, a confirmé la nouvelle via Facebook.

–

Lorna avait 61 ans et a succombé des suites d’un cancer. Sa maladie était restée assez secrète, la dame elle-même ayant très peu communiqué auprès de son entourage sur sa condition. Il semble même que peu de personnes de son sérail aient été au courant de sa situation, et ce peu de temps encore avant sa mort. C’était une personne secrète. Le choc de l’annonce n’en a été que plus grand pour les cercles seconds et suivants de ses connaissances.

Lorna avait rejoint Germs au milieu des années 1970, le groupe se dissolvant en 1980 des suites du suicide de Darby Crash, à l’âge de 22 ans. Sur le tard, un autre Germs a su renaître : en 2005, l’acteur Shane West a rejoint Lorna Doom, Pat Smear et Don Bolles sur scène pour quelques représentation live de ce line-up rénové.

Sourcephoto Flickr

Be Sociable, Share!