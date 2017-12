L’organisateur du Gothic Dark Wave fest. devant le tribunal demain

Le Tribunal correctionnel d’Amiens reçoit demain mercredi 6 décembre après-midi François-Xavier Legleye (Events concept), organisateur du Darkwave Gothic Festival. Une « organisation » qui, au château de Tilloloy, avait abouti en août 2017 à un véritable fiasco (abandons multiples de groupes arguant pour certains de non-respect d’engagements contractuels) – fiasco constaté de visu par les personnes s’étant rendues au DGF… et qui avait aussi appelé de fortes protestations de la part des professionnels présents sur le site du festival. Leurs recours en justice se fondent sur l’abus de confiance. Nombreux sont ceux qui regrettent leur présence à ce festival, qui s’est soldé pour eux par un manque à gagner. Entre autres faits reprochés à M. Legleye et qui seront jugés par le Tribunal, escroquerie et vol. Pas rien.

Parmi les informations rappelées par le Courrier Picard ce jour, cette même personne sera aussi convoquée le 7 décembre, le lendemain, pour répondre du délit de conduite sans permis.

