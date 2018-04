Londres : Pixies 30/10 => 03/11

Un e-mail aux abonnés à la liste de diffusion des Pixies. Célébration des trente ans de Surfer Rosa (et des trente-et-un de Come on Pilgrim) sur Londres pour une série de cinq nuits. L’idée fait à demi-sourire ceux qui ont toujours pensé que les Pixies en live, ce n’était pas forcément l’un des meilleurs groupes de rock du monde (alors qu’en studio, la question se pose moins). L’idée fait frémir ceux qui ont vu le groupe dernièrement, plutôt carré sur les reprises des originaux, un brin déconcertant quant aux performances vocales et somme toute trop… carré, comme un groupe d’hommage monté par presque eux-mêmes (Paz Lenchantin en Kim Deal).

Ce qui est plus amusant, c’est que le message met bien en garde contre les sites de revente des billets et assure qu’il ne faudra pas le payer plus de 50 livres sterling, le groupe s’engageant auprès de ses fans pour que ceux-ci payent le juste prix. La salle, c’est la Roundhouse à Camden : on pourra y voir prochainement Machine Head pour 30 livres par exemple, on a aussi pu y voir les Swans pour 28 livres, DJ Shadow pour 29 et Hawkwind pour une trentaine de livres également. Hum… Voilà un prix habilement négocié ! Merci les gars pour cette offre alléchante. Là, on grondera un poil tout de même. La la love you ?

Be Sociable, Share!