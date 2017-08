L’Etrange Festival – 23e édition du 6 au 17 septembre

C’est parti pour une nouvelle et vingt-troisième édition de l’Étrange Festival au Forum des Images du 6 au 17 septembre.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, l’événement n’est plus à présenter : des avant-premières en veux-tu en voilà, des inédits à la pelle, des documentaires musicaux, des expos, des rencontres, des cartes blanches… Malheureusement pas d’Étrange Musique cette année, qui est un des moments forts que tous les fans de musiques obscures attendent. En effet, les années passées nous ont bien gâté et on ne compte plus le nombre de musiciens mythiques qui se sont rendus à l’Étrange Festival : Peter Christopherson, Test Dept, Boyd Rice, Tuxedomoon, The Residents… Cela dit, la manifestation reste folle et hallucinée comme on l’aime, avec pas moins de 131 séances, dont un bon tiers sont des avant-premières, parfois au niveau mondial.

Parmi les différentes sections, on retrouve la compétition internationale de longs métrages (24 cette année). On pourra noter entre autres le nouveau film du leader de MKB, FJ Ossang avec 9 doigts, les derniers méfaits de Yorgos Lanthimos et Kiyoshi Kurosawa, le premier long métrage de Bertrand Mandico, génial artisan fantasque du court métrage depuis une vingtaine d’années ou encore le premier long du rappeur électro Flying Lotus, le scandaleux Kuso. Un Prix du Public sera également attribué. Il y aura également les inédits de l’Étrange avec les Nouveaux Talents, les docus (dont Liberation Day sur le voyage de Laibach en Corée du Nord, Instrument : Fugazi ou encore Les Établissements Phonographiques de l’Est d’Yves-Marie Mahé sur ce lieu mythique de la musique expérimentale à Paris). Soixante courts métrages ont été sélectionnés pour la compétition courts, et presque comme chaque année, les amateurs pourront découvrir le nouveau Sono Sion.





Niveau cartes blanches, cette fois-ci ce sont Caro & Jeunet qui s’y collent, en parallèle à l’exposition à la Halle Saint-Pierre qui débutera le 7 septembre, mais aussi le cinéaste catalan Jaume Balaguero, l’équipe de l’émission Mauvais Genres sur France Culture menée de mains de maître par François Angelier, le festival de Sitges qui souffle ses 50 bougies, le provocant réalisateur belge Boris Szulzinger ou encore l’icône du cinéma espagnol, Alex de la Iglesia.

Bref, beaucoup de choses, la meilleure solution étant d’analyser à la loupe la programmation sur le site : www.etrangefestival.com

MAYHEM – Joe Lynch Zimbrón Première française

+ LA MORT PÈRE & FILS court métrage – Denis Walgenwitz & Vincent Parronnaud Première mondiale

CLÔTURE

MUTAFUKAZ – Guillaume Renard En présence de l’équipe du film

INÉDITS–AVANT PREMIÈRES

COMPÉTITION INTERNATIONALE LONGS MÉTRAGES

Grand Prix Nouveau Genre (en partenariat avec Canal+Cinéma) et Prix du Public

1 – PURGATORYO – Roderick Cabrido Première européenne

2 – REPLACE – Norbert Keil Première française En présence de l’équipe du film

3 – 9 DOIGTS – FJ Ossang Première française En présence de l’équipe du film

4 – LOWLIFE – Ryan Prows Première française En présence du réalisateur

5 – AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS – Kiyoshi Kurosawa

6 – LES GARÇONS SAUVAGES – Bertrand Mandico Première française En présence de l’équipe du film

7 – KUSO – Flying Lotus Première française

8 – LA LUNE DE JUPITER – Kornel Mundruczo

9 – LA MORT DU CERF SACRÉ – Yorgos Lanthimos

10 – EUTHANIZER – Teemu Nikki Première européenne

11 – I’M NOT A WITCH – Rungano Nyoni

12 – LES BONNES MANIÈRES – Juliana Rojas & Marco Dutra Première française En présence des réalisateurs

13 – A DAY – Sun-ho Cho Première européenne

14 – FIRSTBORN – Aik Karapetian Première mondiale En présence du réalisateur

15 – THELMA – Joachim Trier Première française

16 – COLD HELL – Stefan Ruzowitzky En présence du réalisateur

17 – THE FAMILY – Rosie Jones Première européenne

18 – MAYHEM – Joe Lynch Première française

19 – THE MARKER – Justin Edgar Première internationale

20 – MON MON MON MONSTERS – Giddens Ko Première française

21 – ATTACKS OF THE ADULT BABIES – Dominic Brunt Première internationale En présence du réalisateur

22 – HOUSWIFE – Can Evrenol (Sélection ScreenAnarchy) Première mondiale En présence du réalisateur

23 – BITCH – Marianna Palka Première française

24 – UGLY NASTY PEOPLE – Cosimo Gomez Première internationale En présence de l’équipe du film

INÉDITS-AVANT PREMIÈRES (HORS COMPÉTITION)

NOUVEAUX TALENTS

1 – THE LAST FAMILY – Jan P. Matuszynski

2 – SPIT’N SPLIT – Jérôme Vandewattyne Première française En présence du réalisateur

3 – FRIENDLY BEAST – Gabriela Amaral Almeida Première européenne

4 – UGLY – Juri Rechinsky Première française

5 – DOUBLEPLUSUNGOOD – Marco Laguna Première mondiale En présence du réalisateur

6 – GAME OF DEATH – Sebastien Landry & Laurence Morais-Lagace Première française

MONDOVISION

1- 30 YEARS OF ADONIS – Scud Première européenne

2 – KODOKU: MEATBALL MACHINE – Yoshihiro Nishimura Première française

3 – THE MISANDRISTS – Bruce la Bruce Première française

4 – FLUIDØ – Shu Lea Cheang Première française En présence de la réalisatrice

5 – UNE PRIÈRE AVANT L’AUBE – Jean-Stéphane Sauvaire

6 – DEATH ROW FAMILY – Yuki Kobayashi Première mondiale En présence du réalisateur

7 – SWEET VIRGINIA – Jamie M.Dagg En présence du réalisateur

8 – LE DÉMON DE LAPLACE – Giordano Giulivi Première européenne En présence du réalisateur

9 – THE VILLAINESS – Jung Byung-gil Première française

DOCUMENTAIRES

1 – LIBERATION DAY – Morten Traavik & Ugis Olte Première française

2 – MANSFIELD 66/67 – P.David Ebersole & Todd Hughes Première française

3 – NI JUGE NI SOUMISE – Yves Hinant & Jean Libon Première française

4 – PEAUX D’ANNE – Claude Grunspan Première mondiale En présence de l’équipe du film

+ LES ÉTABLISSEMENTS PHONOGRAPHIQUES DE L’EST – Yves-Marie Mahé Première mondiale En présence de l’équipe du film

5 – INSTRUMENT: FUGAZI – Jem Cohen

SÉANCES SPÉCIALES

1 – TOKYO VAMPIRE HOTEL – Sono Sion Première mondiale

2 – CHICKEN KITCHEN + À LA ROSE DES VENTS – Vincent Hachet En présence de l’équipe du film

3 – ET MA SOEUR NE PENSE QU’À ÇA – Henri Xhonneux Inédit

4 – PIERRE & SABINE – August Rieger

COMPÉTITION COURTS MÉTRAGES

6 programmes – à l’issue desquels seront décernés le Grand Prix Canal+ et le Prix du Public

Programme 1 : POLITIQUE EXPÉRIMENTALE

Programme 2 : SCHIZO C’EST TROP

Programme 3 : MAIS QU’EST-CE QUE SEXE ?

Programme 4 : CARRÉMENT FANTASTIQUE

Programme 5 : HISTOIRES DE FAMILLE

Programme 6 : IMPROBABLES VOYAGES

CARTE BLANCHE À MARC CARO & JEAN-PIERRE JEUNET

Toutes les séances sont présentées par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet

1 – ELECTRONIC LABYRINTH – George Lucas + THX 1138 – George Lucas

2 – GOTO, L’ÎLE D’AMOUR – Walerian Borowczyk

3 – LE CONTE DES CONTES – Youri Norstein + LES NOCES FUNÈBRES – Tim Burton

4 – LES AVENTURES DE BUCKAROO BANZAÏ – W.D.Richter

5 – THE AMERICAN WAY – Maurice Philippe

SITGES A 50 ANS !

1 – COLD SKIN – Xaver Gens Première mondiale En présence de l’équipe du film

2 – PRISON DE CRISTAL – Agusti Villaronga Présentation de Ángel Sala

3 – ANGOISSE – Bigas Luna Présentation de Ángel Sala

4 – HEREDEROS DE LA BESTIA – Diego Lopez & David Pizarro Première française En présence de l’équipe du film Suivi d’une rencontre

5 – EL ATAUD DE CRISTAL – Haritz Zubillaga Première française En présence du réalisateur

6 – SÉANCE COURTS Présentation de Jaume Balagueró & Ángel Sala :

ALICIA – Jaume Balagueró / DIAS SIN LUZ – Jaume Balagueró / AMO – Alex Gargot / ZERO – David Victori / ZONE 84 – Lonan Garcia / GENESIS – Nacho Cerdà

CARTE BLANCHE À JAUME BALAGUERÓ

Toutes les séances sont présentées par Jaume Balagueró

1 – ELEPHANT MAN – David Lynch

2 – LE SACRIFICE – Andrei Tarkovski

3 – LA BOUCHE DE JEAN-PIERRE – Lucile Hadzihalilovic En présence de la réalisatrice

4 – LA GRANDE BOUFFE – Marco Ferreri

5 – STREET TRASH – James M.Muro

20 ANS DE MAUVAIS GENRES

Toutes les séances sont présentées par l’équipe de Mauvais Genres

1 – LE TRIO INFERNAL – Francis Girod

2 – LE LÉZARD NOIR – Kinji Fukasaku

3 – LANTERNES TRAGIQUES :

Jean-Teddy Filippe : LES DOCUMENTS INTERDITS : LE NAUFRAGE / LES FANTÔMES / LA SORCIÈRE / L’EXTRATERRESTRE / LA SIBÉRIE En présence du réalisateur

Pacôme Thiellement & Thomas Bertay LE DISPOSITIF : RITUEL DE DÉCAPITATION DU PAPE + LA SECONDE MORT En présence des réalisateurs

Bertrand Mandico : BORO IN THE BOX En présence du réalisateur

SOIREE BiTS

Soirée présentée par Rafik Djoumi, rédacteur en chef du magazine + Invités surprises

1 – PERDITA DURANGO – Álex de la Iglesia

2 – FORGOTTEN SILVER – Peter Jackson + SURPRISES !

FOCUS ÁLEX DE LA IGLESIA

Toutes les séances sont en présence de Álex de la iglesia

1 – PRIS AU PIÈGE Première française

2 – PERDITA DURANGO

3 – LE JOUR DE LA BÊTE

FOCUS BORIS SZULZINGER

Toutes les séances sont en présence de Boris Szulzinger

1 – LES TUEURS FOUS

2 – LA HONTE DE LA JUNGLE

3 – MAMA DRACULA

TOM DE PEKIN PRESENTE LA SOIREE-PERFORMANCE HALDERNABLOU

performance en direct

RETOUR DE FLAMME

Séance présentée par Serge Bromberg

UNE PAGE FOLLE – Teinosuke Kinugasa Copie neuve

EXPOSITIONS

ARTS FACTORY / RIOT GIRLS LES FILLES CACHÉES DE CLOVIS TROUILLE

Une exposition de Maya mMcCallum, Céline Guichard, Anne van der Linden & Nadia Valentine.

Du premier au 23 septembre 2017

+

LA HALLE SAINT PIERRE / CARO & JEUNET

Du 7 septembre 2017 au 31 juillet 2018

