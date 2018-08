Le chorégraphe et danseur Lindsay Kemp est mort

L’ancien collaborateur de Bowie et Kate Bush est décédé à l’âge de quatre-vingts ans en Italie le 24 août, selon Nendi Pinto-Duschunsky, qui travaille sur un documentaire intitulé La Dernière Danse de Lindsay Kemp (Lindsay Kemp’s Last Dance).

–

Nendi a annoncé la mort de l’artiste mime anglais en les termes suivants sur la page FB consacrée au film :

‘I’m so sorry to tell you Lindsay passed away last night […] It was very sudden and he had the perfect day rehearsing with his students, about to work more on his memoirs, about to go on tour. He was very happy and it was very sudden.’

Né en 1938, Lindsay avait navigué dans les eaux de la Bradford Art College (Hilde Holger, le mime Marcel Marceau). Il a par la suite été enseignant au Dance Centre à Floral Street (Covent Garden), durant les seventies.

Kemp avait rencontré Bowie étudiant en 1966 à l’époque de Pierrot In Turquoise. David allait employer le maître, plus tard, pour la création et la performance scénique pour Ziggy Stardust, impliquant des danseurs de sa troupe de mimes pour la vidéo « John, I’m only dancing ».

Kemp avait aussi collaboré avec Kate Bush, à laquelle il avait enseigné la danse et aux côtés de laquelle il s’était impliqué pour The Line, The Cross And The Curve. Il était aussi apparu dans les films The Wicker Man et Velvet Goldmine.

Il est décédé à Livourne, sur la côte toscane, où il demeurait.

Be Sociable, Share!