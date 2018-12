La douche froide pour le Réveillon ?!

Pour fêter le passage à la nouvelle année, Max et Cie reviendront sur quelques-uns des meilleurs albums (ou pas) de 2018 (il y en a eu beaucoup) pour une émission Douche Froide spéciale qui commencera à 22h et se finira très tard dans la nuit, avec plein d’invités prestigieux. Les auditeurs auront même un petit aperçu de l’année à venir avec des nouveautés en avant-première. Et si vous voulez les écouter en direct et leur faire un petit coucou au téléphone, c’est par ici : http://www.canalsud.net/

Un réveillon bien dark, il n’y a rien de mieux…

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, c’est là :

http://froidedouche.blogspot.com/

