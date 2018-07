Kvelertak : départ du chanteur Erlend Hjelvik, remplaçant en vue

La nouvelle risque de refroidir les adeptes de la formation rock/metal norvégienne figurant parmi les plus prometteuses de ces dernières années… mais l’aventure ne semble pas finie.

–

Le chanteur Erlend Hjelvik annonce son départ du projet, s’expliquant en ces termes : « L’expérience de l’édification d’un groupe à succès a été amusante et enrichissante, et tout aussi intense et stimulante, au fil des ans ». Mais les chemins se séparent parfois, litanie du rock : « Les objectifs, les besoins et les motivations ont changé, nous menant dans des directions différentes. Même si c’est une lourde décision que de quitter cette existence que je vis et respire depuis dix ans, je me sens heureux et excité d’explorer de nouvelles possibilités pour l’avenir.

Malheureusement, et en raison de raisons hors de mon contrôle, je ne suis pas en mesure d’effectuer les quatre derniers concerts en Norvège cet été. Je demande aux organisateurs du festival et aux fans qui planifient leur venue à ces concerts de bien vouloir m’en excuser.

Je tiens à remercier Bjarte, Kjetil, Maciek, Marvin et Vidar, notre équipe, les groupes avec lesquels nous avons tourné et tous ceux qui ont travaillé avec Kvelertak, et surtout, j’apprécie [par-dessus tout la fidélité de nos fans] qui ont rendu tout cela possible. Je suis très fier et reconnaissant pour tout ce que nous avons accompli en tant que Kvelertak, (…) pour tout ce que nous avons vécu ensemble et je souhaite au groupe la meilleure des chances et le succès pour le futur. »

Kvelertak présentera son tout nouveau chanteur lors de la performance du groupe prévue pour le vendredi 20 juillet : ce sera dans son pays natal, au Fjellparkfestivalen de Flekkefjord (Norvège). Les rockers norvégiens ont dévoilé leur intention de continuer quelques heures seulement après que le chanteur de longue date a annoncé son départ. Les choses semblent avoir été anticipées en internes, au regard du communiqué : « Nous savions depuis un certain temps qu’Erlend avait prévu de démissionner, et nous avons donc eu le temps nécessaire pour préparer l’avenir et trouver un nouveau chanteur », déclare Kvelertak.

« Le plan initial était de terminer la saison du festival avec Erlend, mais comme il n’est pas en mesure de le faire, nous serons heureux de présenter notre nouveau membre au prochain show du 20 juillet à Fjellparken. Nous tenons à remercier Erlend Hjelvik pour sa contribution au groupe, et lui souhaitons tout le meilleur pour l’avenir. »

Kvelertak travaille actuellement sur de nouveaux titres pour son quatrième album, prévu pour l’instant pour 2019.

Le troisième album, Nattesferd, est sorti pour sa part en mai 2016.

