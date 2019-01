Kompromat = Rebeka Warrior + Vitalic

Oh là là ! Au départ, on imaginait un simple one-shot. Pensez donc : Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield.TYA) qui s’accoquine avec Vitalic ! Et puis non, le duo annonce que c’est tout un album qui sortira au printemps. Joie !

Pour patienter, les deux se sont amusés à confectionner un clip signé Mandico (mais si… le film Les garçons sauvages). « Niemand » s’inscrit dans un trip azimuté, totalement ancré dans le rétro. Posté le 11 janvier, celui-ci totalise déjà presque 40.000 vues. On y navigue entre fourrures, gloss à lèvres et cils néon, dans un trip horrifico-gore sataniste de choc entre Razorback et Crash. Décalé au premier degré, foncièrement drôle au second. Les deux savent ce qu’ils font, et ont calibré ça pour les fans de la série Stranger Things qui ont besoin de plus de cul, de plus de sang, de plus de glauque. Que font les parents quand les enfants sont couchés, hein ?

La musique et le chant en allemand synthétisent l’esprit rétro avec le kraut lorsque celui-ci se muait en proto-lectro (oui… Kraftwerk).

Pour pousser un peu plus loin le bouchon, le visuel et l’artwork de leur single ont été confiés à Erwan Fichou et Théo Mercier (artiste fabuleux dont on vous le spectacle Da Vinci Park joué récemment à Saint-Gaudens-31).

Bon, y a pas à tergiverser, ça va clubbbbbbbbber grave !

https://www.facebook.com/KOMPROMATmusic/

