Kirlian Camera : nouvel album début 2018

Le nouvel album studio de Kirlian Camera est sur le point de sortir.

Il s’intitule Hologram Moon et a été précédé du single « Sky Collapse » (réalisé en collaboration avec Covenant), qui a marqué les charts allemands alternatifs.

Hologram Moon sortira le 26 janvier 2018 et verra le jour sous la forme d’une édition limitée en double vinyle 180 g (300 copies vinyle noir, 200 en vinyle transparent – avis aux collectionneurs !), une édition CD classique (format digipack) et une autre édition limitée format livre. Cette dernière inclura un disque bonus comprenant des titres inédits. Les deux versions limitées bénéficieront d’une couverture alternative à l’atwork classique.

Précommandes démarrées via Dependent ici.

Le groupe, enfin, vient de confirmer son apparition au Nocturnal Culture Night Fest qui doit se tenir fin 2018 à Leipzig.





Be Sociable, Share!