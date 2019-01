King Crimson : les projets 2019 autour du 50e anniversaire

Les tout débuts de l’aventure King Crimson atteignent leur cinquantième anniversaire. L’occasion pour le groupe de Robert Fripp de redoubler de projets pour cette année. Petit inventaire fraîchement annoncé par le groupe lui-même.

Dès l’été 2019, KC retournera sur la route pour un emblématique Celebration Tour, comprenant une cinquantaine de dates. Quoique La tournée commence par le territoire européen pour ensuite gagner les Amériques, la France, pour l’heure, n’apparaît pas dans les dates dévoilées – du moins celles du calendrier valable jusqu’à octobre 2019.

2019 verra aussi sortir le documentaire Cosmic F*Kc réalisé par Toby Amies. Le film comprendra des images d’archives et inclura moult entretiens avec des membres historiques de King Crimson, anciens comme présents. Sa sortie est prévue pour la fin d’année, et entraînera la publication d’une bande-son liée au film.

Mais c’est loin d’être tout (Robert Fripp a la santé) : KC compte aussi publier plusieurs nouveaux coffrets.

Leur premier album, In The Court Of The Crimson King, recevra en octobre un traitement spécial sous la forme d’un boxset comprenant les séances studio mais aussi des enregistrements live, des photos rares et une version de l’album nouvellement remixée. Le dernier remix de Steven Wilson (Porcupine Tree) ne suffisait donc pas. De plus, une sortie en vinyle de tous leurs enregistrements de 1969 est en préparation.

Bien avant, en février, il sera sorti un coffret spécial dédié à une période très culte : 1972-1974. C’est d’ailleurs le titre donné au coffret. Admirez donc.

Enfin, en mai, le groupe rassemblera ses enregistrements live et sorties studio de la fin des années 1990 jusqu’à 2008 au sein d’un objet unique avec le coffret Heaven & Earth.

Sont ausi prévues courant 2019 de nouvelles publications d’archives live dans la fameuse série de bootlegs soundboard Collectors Club, plus une édition mise à jour de la biographie du groupe épuisée de Sid Smith In the Court of King Crimson ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles raretés à downloader sur les site web et service de diffusion officiels de KC.

L’ensemble des projets de Fripp & co. peut être découvert en détail en lisant le communqiué officiel du groupe et les images illustratives afférentes ici même.

