Kate Bush : vaste campagne de rééditions en formats spéciaux

Le fond de catalogue de Kate va être republié sur formats physiques CD et vinyle. Au programme : les versions remasterisées de ses dix albums studio. L’ensemble sera disponible à partir du mois de novembre, en plusieurs échéances et dans une série de coffrets multidisques. Ils incluront raretés, dont certaines jamais parues sur formats vinyles.

–

Les nouveaux tirages promettent d’être conséquents. Selon les sources officielles, les ensembles de vinyles – qui regroupent l’intégralité du travail studio de Kate – se composeront de quatre coffrets séparés de trois voire quatre LP. Les deux premiers boxsets doivent sortir le 16 novembre et les deux autres le 30. Deux coffrets CD seront également répartis sur ces deux dates.

Tout le matériau sonore a été récemment remasterisé par Kate Bush et James Guthrie, à l’exception du récent et fascinant album live Before The Dawn, inclus dans le second coffret CD dans son – très bon – mastering originel.

Ci-dessous : des exemples photographiques du contenu des boxsets.

Alléchant, non ?

