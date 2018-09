Kate Bush : premier recueil de paroles

How to Be Invisible, c’est son titre (en référence à la chanson d’Aerial [2005]), comprendra une sélection de textes de Kate. Il sera préfacé par David Mitchell, auteur de Cloud Atlas. C’est lui qui avait construit les sections spoken word pour les shows live spéciaux Before The Dawn de 2014.

–

Kate Bush a récemment fait l’annonce officielle de cette publication, pour laquelle elle a elle-même opéré une sélection textuelle. L’ouvrage paraîtra chez Faber & Faber (FF) le 6 décembre 2018. Dans un communiqué de presse, Mitchell a fait l’éloge de l’influence créatrice de Kate au long cours, parlant d’elle comme d’une personne représentant « bien plus qu’une auteure-compositrice-interprète », assimilant ses créations sonores à des compagnons de vie.

« Un paradoxe chez elle est que, si ses paroles sont clairement idiosyncratiques, ces mêmes textes évoquent des émotions et sensations universelles. »

Le livre comprendra 208 pages, en format 14.5 x 22.4 cm.

Be Sociable, Share!