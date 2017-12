Katatonia : pause envisagée après les shows de février/mars

En raison de « problèmes récents et de blessures », expression générale et assez vague à partir de laquelle tout problème peut être supposé (un exemple frôlant perfection en de communication cryptique), les Suédois Katatonia annoncent prendre une pause suite aux prochains shows reprogrammés dans les Pays Baltes et en Russie pour février / mars 2018.

Ces dates marqueront donc la fin du cycle de tournée pour le dernier album en date, The Fall Of Hearts, sorti en 2016.

Communiqué du groupe : « Nous devons prendre le temps de réévaluer ce que l’avenir réserve au groupe, mais cela affectera les dates de concerts en Norvège, en Allemagne, en Espagne et en Pologne, et nous sommes profondément désolés pour gêne occasionnée. »

