Kælan Mikla – album et T-shirt

Le deuxième album de Kælan Mikla est en commande sur leur page bandcamp. Pour le groupe, il s’agit du troisième, puisqu’il est désormais avéré qu’on comptera Mánadans sorti en 2017, comme premier album que le groupe aurait aimé sortir avant l’éponyme de 2016.

Du nouveau venu, on peut s’enthousiasmer sur le titre mis en écoute sur leur bandcamp : « Hvernig kemst ég upp » conjugue les synthés du deuxième disque à la hargne du premier, pose par-dessus un soupçon de darkwave et propose des chœurs plus travaillés ainsi qu’un chant plus poussé sur le final, plus mature, dirons-nous.

Nótt eftir nótt contiendra neuf titres. Sa pochette, élégante, renforce le virage sonore pris par le trio.

Parallèlement à leur tournée en compagnie de King Dude (deux dates en France, seulement !), le groupe a sorti un T-shirt longues manches pour le moins étonnant. Typologie black-metal assumée et nom quasi-illisible. Celui-ci n’est disponible pour l’instant que dans les salles où se produisent les trois Islandaises. A la fin de la tournée, le stock sera vendu, toujours via leur bandcamp.

https://kaelanmikla.bandcamp.com/

https://fr-fr.facebook.com/Kaelanmikla

Photo par Brenda Van Wijk

