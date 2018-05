Joy Division : photos inédites à l’Espace El Doggo (Limoges – 87)

L’Espace El Doggo, connu notamment pour ses concerts en vibration indie / punk / post-punk, expose depuis quelques jours une série de photographies de Joy Division prises par Martin O’Neill au Bowdon Vale Youth Club.

Ce dernier y a vu Joy Division live à ses 18 ans, à peine un an avant le décès du chanteur Ian Curtis. C’était en 1979. Closer n’était pas encore sorti.

–

Ces photos live, à l’époque, n’avaient pas trouvé preneur et sont donc restées dans les tiroirs. Elles ont fini par être exposées à Manchester et sont visibles ces jours-ci à L’Espace El Doggo (22 rue de la loi, à Limoges).

Une aubaine. Que les nostalgiques s’y pressent, et boivent un canon à la gloire de Ian à l’occasion. Les photos sont en format petites vignettes ici même, sur le site de Martin.

> MARTIN O’NEILL PHOTOGRAPHY

– Joy Division series

> ESPACE EL DOGGO

– Facebook

Be Sociable, Share!