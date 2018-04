Joy Division – Paroles de fans : un livre de Pedro Peñas y Robles, chez Camion Blanc

Ce n’est pas simplement un nouveau livre sur la légende post-punk, c’est un livre sur l’importance de cette musique dans nos vies. Tout le sel de la collection Paroles de Fans, chez l’éditeur qui véhicule activement le rock depuis des lustres, Camion Blanc.

L’auteur Pedro Peñas Robles parle lui-même en ces termes à Obsküre de ce nouveau travail documentaire sur le groupe phare : « J’ai commencé à rédiger cet ouvrage fin juin 2017 après que la directrice de la collection Paroles de Fans chez Camion Blanc me demande si je peux m’en charger. A vrai dire, je ne pensais pas que quelque chose de nouveau pouvait encore être dit ou écrit sur Joy Division ; et pourtant, vous vous apercevrez que certains fans ont tutoyé le mythe de très près avec de formidables anecdotes à nous raconter. Quel est le point commun entre le chanteur de Minimal Compact et celui de Front 242 ? Entre The Hacker et le guitariste Alice Botté ? Entre Marc Collin de Nouvelle Vague et Emmanuel Hubaut de LTNO ? Entre Alain Seghir de Martin Dupont et Pascale Le Berre de Marc Seberg ? Entre Richard 23 de Front 242 et Samy Birnbach de Minimal Compact ? Vous le découvrirez en lisant ce livre.

Cet ouvrage comporte des récits, sans aucune forme de censure, de ma rencontre musicale avec le son de Joy Division durant mon adolescence, ainsi que les témoignages exceptionnels que j’ai pu recevoir de Mark Reeder (ami de Ian Curtis et réalisateur de « B Movie: Lust & Sound in West Berlin (1979-1989) » qui vient de tourner un clip pour New Order), Alice Botté (guitariste de Bashung, Christophe, HF Thiéfaine, Jad Wio …), Michel Amato (The Hacker), Marc Hurtado (Etant Donnés), Samy Birnbach (Minimal Compact), Marc Collin (Nouvelle Vague), Richard 23 (Front 242), Dirk Da Davo (Neon Judgement), Nicolas Ker (Poni Hoax), Pascale Le Berre (Marc Seberg), Philippe Carly (photographe culte), Usher San (Norma Loy, Black Egg, Adan & Ilse), Dan Söderqvist (Twice a man), Jean-Charles Versari (Versari), Emmanuelle Hubaut (Les Tétines Noires, LTNO, Dead Sexy), Yves Royer (Guerre Froide), Alain Seghir (Martin Dupont), Christophe Demarthe (Clair Obscur), Anthony Augendre (Virgin), et beaucoup d’autres témoignages de fans à propos de ce groupe culte de Manchester. On apprend des choses dans ce livre que personne n’avait encore racontées sur l’Angleterre des années 1970, sur Ian Curtis et sur Joy Division. Des tranches de vie cold wave, sans chichis ni consensualité. »

Faustine Sappa, directrice de la collection Paroles de Fans pour les éditions Camion Blanc, complète cette présentation pour Obsküre en resituant le travail de Peñas Robles dans une chronologie propre à la collection Paroles de fans et l’histoire de la maison d’édition :

« Joy Division est un groupe mythique de la scène post-punk, régulièrement cité comme influence majeure dans l’histoire de plusieurs courants musicaux. La montée fulgurante du groupe et la carrière foudroyée du chanteur, Ian Curtis, ont largement contribué à entretenir un culte, parfois morbide, autour de Joy Division. Pedro a choisi de ne pas se focaliser sur cet aspect, mais plutôt de mettre en lumière la façon dont Joy Division a joué un rôle essentiel dans le processus créatif des fans qu’il a sollicités. Car ce Paroles de fans est éminemment intéressant de ce point de vue : la majeure partie des personnes qui témoignent sont des artistes. Preuve qu’être fan, c’est aussi se nourrir. Par ailleurs, la symbolique de ce livre au sein des éditions Camion Blanc est particulièrement forte. En effet, elles ont été créées en 1992 par deux fans de Joy Division qui ne trouvaient pas d’éditeur pour publier leur livre consacré à ce groupe, Lumière et Ténèbres. Vingt-cinq ans après, et avec plus de 500 titres références au catalogue, les éditions Camion Blanc ouvrent la porte à tous les passionnés, de tous les artistes, avec la collection Paroles de fans. Lancer un projet sur ce groupe a été un moment enthousiasmant ! J’avais rencontré Pedro au cours de la rédaction du livre Bertrand Cantat – Nous les Ecorchés, publié chez Camion Blanc en 2015 et qui a donné naissance à la collection. Il y parlait de l’album Les Filles du Désir, publié sur son label Unknown Pleasures Records (!), composé de seize reprises de Noir Désir, uniquement par des nanas. Et preuve que les artistes se reconnaissent entre eux, Bertrand Cantat a récemment cité dans une interview Joy Division parmi les groupes dont les albums ‘fondateurs’ ont aidé à sa reconstruction… Ce Paroles de fans est une grande fierté pour moi, et une belle boucle de bouclée ! »



