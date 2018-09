Joy Division : nouveau livre de Jon Savage

L’histoire des mythes est inépuisable. Après le film Control, et alors que la plupart des acteurs directs de l’histoire de Joy Division se sont exprimés dans des formats autobiographiques, le journaliste iconique du NME (England’s Dreaming) propose une nouveau regard sur l’histoire de Joy Division.

La sortie du livre est programmée pour l’année prochaine.

Le nouveau volume comprendra des témoignages de Deborah Curtis, veuve de Ian (dont Savage avait préface le Touching From A Distance), ainsi que des musiciens de Joy Division Peter Hook, Stephen Morris, and Bernard Sumner. Le design sera signé Peter Saville, rien que ça.

Publication annoncée pour le 7 mars 2019 au Royaume-Uni, et le 23 avril en Amérique du Nord via Faber & Faber. L’ouvrage donnera un nouvel angle rétrospectif à l’histoire du quatuor et complètera le documentaire réalisé par Savage en 2007. ce faisant, il compilera trente années d’entretiens accumulés avec les figures clefs de cette épopée post-punk.

